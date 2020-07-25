В Екатеринбурге обнаружили 129 больных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городах Свердловской области выросло число смертей среди больных коронавирусом. 24 июля было зарегистрировано семь летальных исходов, а 25 числа их стало 11, следует из данных регионального штаба по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 231», — говорится в сообщении. За минувшие сутки обнаружен 251 новый случай заболевания. Всего в регионе выявлено 19 232 инфицированных. Из больниц выписали 416 человек. Общее число выздоровевших составляет 14 232.

Больше всего новых заболевших выявили в Екатеринбурге (+129). Остальные случаи заболевания зафиксированы 37 населенных пунктах области. Отмечается, что состояние 173 заболевших оценивается как тяжелое, 76 из них находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 658 больных.

За прошедшие сутки в России выявлен 5 871 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в России подтверждено 806 720 случаев заражения. Выздоровело 597 140 россиян, скончались 13 192 человека.