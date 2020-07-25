24 июля 2020

У Турции появился конкурент на российском рынке туризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт рассказал, какие направления стоит рассмотреть вместо Турции Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU
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У Турции может появиться серьезный конкурент в борьбе за российских туристов. Если Тунис откроет свои границы в ближайшее время, отдых там окажется более дешевым, выразил мнение в разговоре с URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Самое доступное [направление] сейчас — черноморское побережье. Может, [скоро] откроют Тунис. Если по выезду, то [самым доступным] может быть Тунис. Турция тоже, но она подороже», — объясняет Барзыкин. Когда именно для россиян откроется Тунис, пока неизвестно. Однако он каждые три-четыре дня обновляет списки стран, для которых открыты границы.

С 1 августа в России возобновится авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Турция будет нацелена на дорогие туры и денег на поездку за границу россиянам может не хватить. При этом Танзания не может конкурировать с Турцией, так как 70% россиян предпочитают отдых у моря, а в Танзании водятся крокодилы и акулы, а билеты до страны стоят 50-60 тысяч, пояснил эксперт.

Правительство России 22 июля пообещало вернуть деньги за отдых россиянам, которые откажутся от заграничных курортов в пользу местных. Кэшбек составит до 15 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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