Раскрыты рекордные гонорары Пугачевой за корпоративы

Минимальный гонорар Аллы Пугачевой за выступление составляет около 300 тысяч евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рекордный гонорар певицы Аллы Пугачевой за выступления составил 400 тысяч евро, то есть более 33 миллионов рублей. Об этом рассказал промоутер и генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. По его словам, такой гонорар является рекордом не только для Пугачевой, но и для всей российской эстрады.

«Один раз Пугачевой заплатили рекордную сумму в 400 тысяч евро. Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было», — поделился с «Комсомольской правдой» Евгений Морозов. В среднем участие Пугачевой в мероприятии стоит организаторам около 300-350 тысяч евро — свыше 29 миллионов рублей.

По словам Морозова, сейчас Пугачева не поет на корпоративах, «поскольку все знают, что у нее очень большой гонорар, а сейчас не те времена, чтобы осыпать артистов миллионами». В последнее время певицу приглашают на закрытые вечеринки лишь в качестве гостьи, уточняет агентство Nation News.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин, Пугачева является одной из немногих отечественных артистов, которая отказывается выступать бесплатно. Популярность певицы по-прежнему на высоте: песня «Миллион алых роз» в исполнении Пугачевой является наиболее известным российским хитом среди иностранцев, передает телеканал 360.