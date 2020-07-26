У части россиян выработался особый иммунитет к коронавирусу

Михаил Мурашко заявил, что у москвичей появился иммунитет к COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У россиян в Москве выработался популяционный иммунитет к коронавирусу, количество случаев заражения снижается. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В Москве заболеваемость идет на убыль, формируется популяционный иммунитет», — заявил Мурашко в эфире канала «Россия-1». Пока иммунитет есть только у россиян в столице, пишет агентство Nation news. Мурашко уточнил, что в регионах дела обстоят иначе. Только в некоторых частях России заболеваемость также достигла пика и пошла на спад, объяснил министр.

Глава Минздрава РФ 25 июля рассказал и о вакцинации от коронавируса в России. По заверению Мурашко она будет добровольной. Первыми прививки получат те россияне, которые больше других рискуют заразиться. В первую очередь это медики.