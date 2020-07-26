25 июля 2020

У части россиян выработался особый иммунитет к коронавирусу

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Михаил Мурашко заявил, что у москвичей появился иммунитет к COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У россиян в Москве выработался популяционный иммунитет к коронавирусу, количество случаев заражения снижается. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В Москве заболеваемость идет на убыль, формируется популяционный иммунитет», — заявил Мурашко в эфире канала «Россия-1». Пока иммунитет есть только у россиян в столице, пишет агентство Nation news. Мурашко уточнил, что в регионах дела обстоят иначе. Только в некоторых частях России заболеваемость также достигла пика и пошла на спад, объяснил министр.

Глава Минздрава РФ 25 июля рассказал и о вакцинации от коронавируса в России. По заверению Мурашко она будет добровольной. Первыми прививки получат те россияне, которые больше других рискуют заразиться. В первую очередь это медики.

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Здоровье Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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