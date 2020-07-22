В Германии ответят на санкции США по «Северному потоку-2»

Накануне американские конгрессмены одобрили внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в проект оборонного бюджета. Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, американские санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не отвечают международному праву. Он считает, что число угроз и санкций со стороны Вашингтона стало слишком большим , особенно в отношении Европы.

Он заявил, что ранее в комитете не хотели вводить жесткие ответные, чтобы не оказаться «в санкционной спирали». Но, по его словам, со временем взгляды изменились. Хармс уточнил, что сейчас бизнес ФРГ работает «над конкретными предложениями». «Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций», — цитирует слова Хармса ТАСС.

Немецкий бизнес намерен ответить на новые санкции Соединенных Штатов против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом журналистам рассказал руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

Михаэль Хармс заявил, что теперь идет работа над конкретными мерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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