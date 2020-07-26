Как на фоне COVID в РФ будут работать с противниками вакцинации

Власти будут агитировать за прививки от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти обещали добровольную вакцинацию, но с теми, кто не хочет ставить прививки от коронавируса, все равно проведут работу, поделился мнением в разговоре с URA.RU врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Эксперт отметил, что правительство даже вне условий коронавируса уже многие годы борется с антипрививочниками.

25 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. По закону в России нельзя прививать граждан без их согласия. Однако для получения согласия тех, кто сомневается в пользе прививки, придется проводить разъяснительные беседы, предполагает Онищенко.

«Люди, которые пережили период, когда они не работали, когда они находились в изоляции, их особенно упрашивать не придется. Но надо помнить, что в России есть закон об иммунопрофилактике, где главный принцип — это информированное согласие на прививку. Человек должен сам пожелать этого. Чтобы он это сделал, нужно разъяснить для чего это делается», — объяснил эпидемилог.

С такими людьми, как, например, антипрививочники, работа ведется постоянно и не только во время короновируса, уточнил Онищенко. «Антипрививочники, как правило сами все привитые. Это провокаторы в большей степени», — считает врач.

Несмотря на добровольность прививок, уже определены группы граждан, которым их могут сделать в первую очередь. Это группы риска: врачи, пожилые люди старше 70 лет и граждане, имеющие эндокринные или сердечно-сосудистые патологии, объяснил Онищенко. Также, по его мнению, власти обратят внимание на регионы, где еще не выработался сильный популяционный иммунитет к коронавирусу.

«По Москве самый высокий популяционный иммунитет. В Архангельске он где-то 5%. Такой же иммунитет на Дальнем востоке. Это недостаточный иммунитет с точки зрения популяционной защиты», — говорит Онищенко.