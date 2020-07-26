Михаил Дегтярев объяснил, почему долго не выходил к протестующим в Хабаровске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Врио главы Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев долгое время не выходил к протестующим в поддержку арестованного Сергея Фургала, потому что не хотел поддаваться давлению со стороны и нарушать закон. Об этом сам чиновник заявил в воскресенье на встрече с жителями двух районов Хабаровска. Там же Дегтярев предложил создать народный совет, с помощью которого он сможет общаться с протестующими.

«На крики: Дегтярев, выходи, я не выйду. Надо себя не уважать, чтоб выскакивать под чьим бы то ни было давлением», — заявил политик. По его словам, общаться с тысячами людей он как представитель власти может только в том случае, если мероприятие будет санкционировано. Но сейчас этому мешает угроза распространения коронавируса.

Дегтярев предложил создать народный совет из одного-двух представителей, поддерживающих Фургала Фото: соцсети

Дегтярев добавил, что его появление на публике в такой ситуации станет плохим примером для жителей Хабаровского края. «Я сам нарушу закон и покажу плохой пример жителям Хабаровского края. Всем миллиону триста тысяч», — приводит слова Дегтярева издание AmurMedia.

Чтобы организовать общение с протестующими, он также предложил создать народный совет, куда войдут один-два представителя от движения в поддержку Фургала. «Я прошу от вас, выберите пару человек, которые будут ко мне постоянно приезжать. Понятно, что есть депутаты, мэр, глава, но я напрямую хочу с народом общаться», — отметил Дегтярев.

Вместе с тем политик подчеркнул, что его основная задача — эффективно управлять регионом до сентября 2021 года, когда там пройдут очередные выборы губернатора. При этом он заявил, что как член ЛДПР продолжит оказывать поддержку Фургалу и в случае его освобождения, уйдет с поста главы региона, чтобы не составлять ему конкуренцию.

Михаил Дегтярёв на встрече с хабаровчанами: Я к диалогу готов pic.twitter.com/OPF2sdByuf — Взгляд (@vzglyad) July 26, 2020

Массовые несанкционированные митинги в Хабаровске продолжаются уже третью неделю. Жители недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в участии в ОПГ и организации убийств нескольких бизнесменов в 2004—2005 годах. Президент РФ Владимир Путин отрешил Фургала от должности, назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева. Однако протесты после этого не утихли — хабаровчане требовали, чтобы новый глава региона вышел к ним и объяснил свою позицию по Фургалу.



Однако далеко не все жители города поддерживают многодневные акции протеста — некоторые хабаровчане жалуются на переполненные улицы и постоянный шум, который создают сигналящие автомобилисты.