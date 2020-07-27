Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии

Рамзан Кадыров считает несправедливым введение санкций со стороны США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал несправедливыми наложенные на него санкции США, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом больше американцев. Своим мнением на эту тему он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!», — сказал Кадыров, подчеркнув, что Соединенные Штаты не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке. В качестве примера он привел ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке.

«Не может Америка ничего сделать, а мы благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. 1,5 млн населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома», — добавил глава республики. При этом сам факт введения санкций, по его мнению, лишь говорит о его влиятельности на международном уровне.

О санкциях в отношении Рамзана Кадырова 20 июля заявил госсекретарь США Майк Помпео. Вашингтон, как отмечалось, считает его причастным к серьезным нарушениям прав человека. Глава республики ответил на это фотографией с оружием и подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».