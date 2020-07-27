Врачам часто платят не больше, чем водителям, охранникам и продавцам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водителя могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах. Это следует из результатов июльского исследования сервиса «Работу.ру».

«Самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области. Зачастую зарплатные предложения в столице на 40—50% выше, чем в российских регионах», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Так, в Москве и Подмосковье водители могут зарабатывать в среднем порядка 79 тысяч рублей в месяц. Наиболее близок к этой сумме Дальний Восток, где представителям этой профессии готовы платить около 67 тысяч. На зарплату более 50 тысяч могут рассчитывать соискатели из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Краснодара и Нижнего Новгорода.

Столичным врачам в среднем предлагают вознаграждение в размере 101 тысячи рублей. В других регионах — 76 тысяч (Новосибирск), 70 тысяч (Тула), 48-49 тысяч (Санкт-Петербург, Краснодар, Калуга) и 30 тысяч (Екатеринбург). К слову, охранникам в среднем предлагают не больше. В Москве они могут заработать 48 тысяч, в Брянске — 44 тысячи, в Петербурге, Ярославле и Уфе — более 30 тысяч рублей.

Учителям больше всего готовы платить в Подмосковье (69 тысяч), Омске (59 тысяч) и Москве (48 тысяч). В Крыму педагогам предлагают работать за 34 тысячи, в Тюмени и Нижнем Новгороде — за 28 тысяч. Самые низкие зарплаты в Екатеринбурге — 24 тысячи рублей. Что касается продавцов, в столице они могут получать по 45 тысяч рублей. Среди регионов лучшие предложения в Ростове-на-Дону (35 тысяч), Санкт-Петербурге (34 тысячи), Самаре (33 тысячи). Аутсайдером стал Нижний Новгород (22 тысячи рублей).