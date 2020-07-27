В Кургане центр города перекроют на месяц из-за двух аварий

Улицы Пролетарская и Карла Маркса в Кургане будут частично перекрыты в течение месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две центральные улицы Кургана в течение месяца будут закрыты для движения из-за аварий на канализационных коллекторах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с необходимостью устранения аварийных ситуаций на самотечных коллекторах по улицам Карла Маркса и Пролетарской, с 09.00 28 июля до 21.00 28 августа будет закрыто движение автотранспорта», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Дороги будут перекрыты по улице Пролетарской (между домами №35 и №39) и по улице Карла Маркса (от дома №78 до улицы Пичугина).

Чтобы канализационные сети продолжали работать во время ремонта, «Водный Союз» установит две временные перекачивающие станции. Ограничивать водоснабжение в расположенных поблизости домах не планируется.

По данным «Водного Союза», канализационные сети Кургана изношены на 96%. Количество провалов из-за аварий на коллекторах ежегодно растет. Их причиной становится газовая коррозия труб, в результате которой разрушается верхний свод. С начала года на сетях канализации в Кургане произошло уже 29 провалов. На улице Пролетарской это уже не первый провал с начала года. В 2019 году здесь капитально отремонтировали асфальтовое покрытие. Коммунальщики предупреждали мэрию Кургана о необходимости обновить перед ремонтом ветхие коммуникации, износ которых на тот момент уже составлял 100%, однако асфальт уложили без замены сетей. «Водный Союз» в этих мероприятиях не участвовал.

Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей, сообщало ранее URA.RU. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.