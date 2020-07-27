Гидрометцентр предупредил о самой жаркой пятидневке года

По словам Романа Вильфанда, прогретые слои почвы будут отдавать тепло, что дополнительно повысит температуру воздуха Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последние пять дней июля в России будут самыми жаркими в году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наступает самое жаркое по климату время на континентальной части России. Самый теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. По его словам, прогретые слои почвы будут отдавать тепло, что дополнительно повысит температуру воздуха. Вильфанд отмечает, что жаркая погода ожидается и в европейской, и в азиатской части России. В прибрежные районы, по его словам, самая жара придет в августе.

По данным Гидрометцентра, в Москве в ближайшие три дня температура поднимется до 27 градусов, в Челябинске и Екатеринбурге — до 25 градусов. В Перми температура будет ниже — до 24 градусов, ожидаются дожди и грозы. В Курганской области в последние дни июля температура поднимется до 30 градусов. В Тюменской области июль закончится дождями, грозами и температурой до 30 градусов. В Ханты-Мансийске также пройдут дожди, а температура достигнет лишь 16 градусов. В Салехарде будет пасмурно с температурой до 18 градусов.

Ранее сообщалось, что в конце июля в России наступит аномальная жара. Наибольшее отклонение от климатической нормы будет наблюдаться на севере европейской части России, Урала и Якутии.