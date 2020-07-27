Елена Темникова училась в курганской школе №38 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Объединение школ и детсадов в Курганской области

В Кургане продолжается оптимизация учебных заведений. Власти города объединяют школу №38 с гимназией №31. В школе №38, в частности, училась певица Елена Темникова.

«Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение „Гимназия №31“ в форме присоединения к нему муниципального… учреждения „Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38“», — говорится в постановлении администрации, опубликованном на официальном сайте муниципалитета. Объединение школ завершат к 1 ноября.

Директора школы №38 Зою Родионову до 1 сентября администрация города официально уведомит о предстоящем высвобождении в связи с сокращением штата. В этот же срок Родионова должна предупредить своих сотрудников о сокращении или об изменении условий трудового договора.

В феврале 2018 года Темникова приезжала на гастроли в Курган и побывала на крыльце школы №38, ранее сообщало URA.RU. Попасть внутрь ей не удалось, так как было нерабочее время. Певица обратила внимание на неприглядное состояние школы и попросила у городских властей провести ремонт. «Печально видеть, как погибает школа внешне», — заявляла она. Получить оперативные комментарии Темниковой URA.RU не удалось, в ее пресс-службе попросили выслать письменный запрос (направлен редакцией).

Ранее стало известно об объединении курганский школ №9 и №28. URA.RU запросило в администрации Кургана комментарии о планах по дальнейшей оптимизации школ, но на момент публикации ответ не поступил. Также сообщалось об объединении курганских детских садов №116 и №129. В мэрии пояснили URA.RU, что они расположены в шаговой доступности друг от друга. Под сокращение попадает заведующая детского сада №116, но ей предложат другую должность.

Предыдущая волна оптимизации школ и детсадов Кургана завершилась в начале года. В мэрии объясняли, что основная цель — уменьшить неэффективные расходы. В целом по Курганской области на предыдущем этапе оптимизировали несколько десятков учебных заведений. По состоянию на конец ноября 2019 года о возможном сокращении были предупреждены почти две сотни работников — руководители школ и детсадов, а также уборщицы, сторожи и дворники.