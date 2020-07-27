В России снижается число заболевших коронавирусом

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Создание граффити «Виктория». Екатеринбург, covid-19, коронавирус, coronavirus, граффити виктория, улица волгоградская190
В России более 818 тысяч заболевших коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки выявлено 5 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«Выявлено 5 635 новых случаев», — говорится в сообщении штаба. Умерли 85 человек, полностью вылечились 3 079. Днем ранее заразились 5765 человек.

На первом месте по числу новых заражений за сутки остается Москва (+694), на втором месте Свердловская область (+252), на третьем ХМАО и Нижегородская область (+188). Среди регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: Челябинская область — +128, ЯНАО — +123, Тюменская область — +95, Пермский край — +76, Курганская область — +36.

Общее число заболевших в России составило 818 120 за все время пандемии. Умерли 13 354 человека. Вылечились 603 329.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу у москвичей, передает «Общественное телевидение России». По словам главы ведомства, в Москве заболеваемость идет на спад, а среди российских регионов тоже есть прошедшие пик эпидемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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