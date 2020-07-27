В России снижается число заболевших коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 5 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«Выявлено 5 635 новых случаев», — говорится в сообщении штаба. Умерли 85 человек, полностью вылечились 3 079. Днем ранее заразились 5765 человек.
На первом месте по числу новых заражений за сутки остается Москва (+694), на втором месте Свердловская область (+252), на третьем ХМАО и Нижегородская область (+188). Среди регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: Челябинская область — +128, ЯНАО — +123, Тюменская область — +95, Пермский край — +76, Курганская область — +36.
Общее число заболевших в России составило 818 120 за все время пандемии. Умерли 13 354 человека. Вылечились 603 329.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу у москвичей, передает «Общественное телевидение России». По словам главы ведомства, в Москве заболеваемость идет на спад, а среди российских регионов тоже есть прошедшие пик эпидемии.