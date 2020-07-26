Число умерших пациентов с COVID в России сократилось в два раза

В России свыше 800 тысяч заболевших коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Скончалось 77 больных COVID-19. Днем ранее оперштаб сообщал о 146 умерших пациентах с данным заболеванием. Также 24 июля заявлялось о 154 умерших, 23 числа их было 147. За все время эпидемии выявлено 812 485 больных.

«За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 3110 человек.

На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+683), на втором месте Свердловская область (+241), на третьем ХМАО (+192). Среди регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: ЯНАО (+125), Челябинская область (+131), Тюменская область (+98), Пермский край (+73), Курганская область (+38).

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной. При этом интерес населения к препарату очень высокий. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной, передает агентство Nation News. Он подчеркнул, что вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать.