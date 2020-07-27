Представили челябинского «Яблока» собирают подписи под жалобой в ЦИК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» 27 июля начало сбор подписей под коллективной жалобой в ЦИК РФ. В жалобе содержатся требования зарегистрировать партию на выборах в Заксобрание Челябинской области, сообщил URA.RU руководитель отделения Ярослав Щербаков. Облизбирком в регистрации списков «Яблока» отказал.

«Мы хотели провести акцию протеста, но нам отказались ее согласовать из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу, — рассказал URA.RU Щербаков. — Потом выяснилось, что пикет проводить можно, с соблюдением социальной дистанции, но мы решили не нагнетать обстановку и провести акцию в таком формате. Пригласили всех желающих присоединиться к жалобе в ЦИК РФ». Акция проходит у входа в заксобрание региона на Кировке.

Щербаков также отметил, что «Яблоко» готовит бумаги в облсуд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии региона. Облизбирком отказал в регистрации партийных списков «Яблока» из-за большого количества брака в подписях. Также было отказано партиям «Возрождение России» и «Коммунисты России».

Не смогли собрать на выборах подписи и кандидаты-одномандатники от «Яблока». «Когда стало понятно, что подписи за одномандатников мы не соберем, было решено сосредоточиться на подписях за списки, — пояснил Щербаков. — Тем обиднее, что эти списки забраковали». В списках «Яблока» включены такие известные в Челябинске люди, как экс-омбудсмен Алексей Севастьянов и лидер движения «Стоп-ГОК» Василий Московец.

На выборы в ЗСО жители Челябинской области должны выбрать 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам. Голосование будет идти три дня — с 11 по 13 сентября. Такое решение принял ЦИК РФ. По партийным спискам к выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».

Подписаться под жалобой предлагают всем желающим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди несостоявшихся кандидатов в ЗСО — Василий Московец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU