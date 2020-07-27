Левин ушел, потому что клуб не выполнил поставленной задачи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель совета директоров ФК «Урал» и вице-президента клуба Александр Левин подал в отставку. Свое решение он объяснил URA.RU результатами команды в сезоне 2019-2020.

«Решение я принял, когда проиграли „Химкам“. А сегодня переговорил с [президентом клуба] Григорием Ивановым. Ухожу, потому что [показатели команды] это невыполнение задачи — выступить лучше, чем в прошлом году. Я, как председатель Совета директоров, должен быть обеспечить ее выполнение, по ходу сезона мы должны были играть в финале», — сообщил Левин.

Он уточнил, что в его личном контракте показатели команды не были прописаны, как один из целевых показателей, и решение об отставке полностью добровольное.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов не стал говорить о том, что станет новым вице-президентом клуба: «Есть хозяева [ФК „Урал“], есть МУГИСО, которые будут решать». Он также уточнил что сам не собирается уходить в отставку: «Уже завтра команда собирается, две недели до нового чемпионата. Времени даже говорить по телефону нет».

ФК «Урал» 19 июля проиграл подмосковному ФК «Химки» со счетом 1:3. В этот же день главный тренер Дмитрий Парфенов ушел в отставку, он тренировал основной состав ФК с мая 2018 года. 24 июля клуб в связи с окончанием контракта покинул нападающий Павел Погребняк.