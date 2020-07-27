Прокуратура наказала мэра Нового Уренгоя за помойки в городе

Природоохранный прокурор вынес представление мэру Ивану Костогризу (на фото) Фото: Елена Федорова © URA.RU

Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз получил представление природоохранной прокуратуры ЯНАО. Причиной стало бездействие чиновников администрации, которым жители жаловались на незаконные свалки прямо в черте города. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуроры в ходе проверок выяснили, что горожане неоднократно сообщали о несанкционированных свалках и случаях их возгорания. Одна из них, в частности, появилась после сноса аварийного дома в прошлом году. Подрядчик, который ликвидировал здание, получил деньги за работу, однако не убрал отходы с площадки. Мэрия Нового Уренгоя, как выяснила прокуратура, не принимала достаточных мер для устранения стихийных свалок.

«По результатам проверки прокурор внес представление главе города [Ивану Костогризу]», — сказали в природоохранной прокуратуре округа. После этого администрация обратила внимание на жалобы и запланировала мероприятия по устранению свалок. Ведомство пообещало контролировать ход работ.

Ранее природоохранная прокуратура подала иск к департаменту природно-ресурсного регулирования ЯНАО. Надзорный орган потребовал от чиновников убрать мусор, который занимает 4 гектара в Пуровском районе. На ликвидацию свалок в лесах района, по данным сайта госзакупок, власти вынуждены тратить больше 60 млн рублей.