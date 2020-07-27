Челябинскую оппозицию сняли с выборов ради проекта Кремля

Партия «Яблоко» будет оспаривать отказ в регистрациии Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Партия «Яблоко» лишилась шанса участвовать в выборах в заксобрание Челябинской области из-за того, что на уровне Москвы принято решение, что в ЗСО пройдет представитель партии «Зеленая альтернатива». Об этом URA.RU сообщил источник в ЗСО. «Зеленые», как и «Яблоко», идут на выборы под экологическими лозунгами.

«В областных парламентах каждого региона должна появиться партия-проект Кремля из числа тех, кто не имеет представительства в Госдуме, — пояснил источник. — В Челябинской области это будет „Зеленая альтернатива“. Поэтому партия и прошла, в отличие от „Яблока“, регистрацию своих списков в заксобрание. „Зеленые“ могут набрать чуть больше 5%, этого хватит на один мандат, а „Яблоко“ бы оттянула у них голоса. В итоге „яблочникам“ отказали».

Председатель облизбиркома Сергей Обертас в разговоре с URA.RU опроверг, что регистрация списков шла по политическим мотивам. «Брак „Яблока“ в подписных листах превысил 20%, что в четыре раза больше допустимого предела, — подчеркнул Обертас. — Проверкой подписей занимается, в том числе, МВД и управление миграционной службы внутри МВД и нас об этих нарушениях уведомляют».

Михаил Махов заявил, что был готов «Яблоко» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В этом году мы допустили к выборам девять партий, в 2015 году таких партий было пять, — отметил Обертас. — То есть, теперь почти в два раза больше. У тех, кого к выборам не допустили, в том числе у „Яблока“, есть право оспорить в суде отказ в регистрации. Пока иск в суд, по нашим данным не поступил».

Лидер списков «Яблока», руководитель регионального отделения Ярослав Щербаков заявил URA.RU, что иск в суд будет подан. «У нас есть на это десять дней», — подчеркнул он. Сейчас «яблочники» готовят жалобу в ЦИК РФ. 27 июля они начали сбор подписей под жалобой на Кировке в Челябинске у входа в ЗСО.

Списки «Зеленой альтернативы» возглавил депутат ЗСО Михаил Махов, покинувший ради новой партии ряды КПРФ. «Впервые слышу такую версию, что из-за нас отказали „Яблоку“, — заявил URA.RU Махов. — Более того, узнав, что им отказали, мы даже подготовили пресс-релиз в их поддержку, но не смогли его запустить по техническим причинам. Мы за то, чтобы в ЗСО было как можно партий».

На выборы в ЗСО жители Челябинской области должны выбрать 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам. По спискам к выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».