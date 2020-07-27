Топ-менеджера «Синары» готовят к отставке. Это ответ на срыв сделки по «Гортрансу» Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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20-летие Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, осинцев юрий
Юрий Осинцев работает в «Синаре» с 2013 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В скором времени топ-менеджер ГК «Синара», вице-президент «Синара-транспортные машины» Юрий Осинцев может лишиться должностей в компании, сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, это станет реакцией президента «Синары» Дмитрия Пумпянского на провал в переговорах с мэрией Екатеринбурга и областными властями о концессии ЕМУП «Гортранс».

Ранее стало известно, что транспортную монополию в Екатеринбурге с большой долей вероятности получит не «Синара», считавшаяся фаворитом предстоящей сделки, а ее конкурент — «Трансмашхолдинг». По информации агентства, причиной этого является то, что переговорщики от «Синары» (основным выступает как раз Осинцев) не смогли убедить чиновников в том, что концессия на 40 миллиардов должна достаться именно их компании.

Более того, источники URA.RU сообщали о разладе между менеджерами и чиновниками. «Пумпянскому открытым текстом заявили, что проблемы „Синары“ в этой сделке связаны в основном с Осинцевым, который не смог донести позицию холдинга, выстроить взаимодействие с мэрией и резиденцией [губернатора]. Дмитрию Александровичу дали понять, что у „Синары“ еще остаются шансы на получение монополии, но ему нужно менять переговорщика. Скорее всего, Осинцев покинет компанию», — описал ситуацию информированный собеседник агентства.

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Представитель «Синары» в разговоре с корреспондентом отметила, что информация о скорой отставке Юрия Осинцева не соответствует действительности. Осинцев работает в «Синаре» с 2013 года. До этого он долгое время работал в мэрии Екатеринбурга и областных структурах власти (в частности, был зампредседателя свердловского правительства и депутатом регионального парламента).

Как писало URA.RU, переговоры о концессии «Гортранса» ведутся с прошлого года. Предполагается, что победитель конкурса заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых инвестирует в развитие общественного транспорта (трамваев, автобусов и троллейбусов), получая взамен прибыль с перевозок. По примерным подсчетам, сумма сделки может достигать 40-50 миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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