Раскрыта дата возобновления чартеров в Турцию

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Чартерными перевозками займутся авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа», S7, Nordwind и Azur Air Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чартерные рейсы из российских городов в Турцию разрешат с 10 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

«Чартерные перелеты в Турцию будут разрешены. Рейсы на популярные курорты — в Анталью, Даламан и Бодрум — откроются с 10 августа», — сообщают «Известия» со ссылкой на Росавиацию. Отмечается, что перевозками займутся авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа», S7, Nordwind и Azur Air.

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Однако, по данным опроса, провести отпуск за рубежом готовы только 15% россиян, сообщает телеканал 360. Отмечается, что большая часть (8%) заявила, что точно поедет в другую страну.

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Общество Путешествия

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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