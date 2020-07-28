В ЯНАО чиновника наказали за ошибку на 13 млн рублей

Ямальского чиновника оштрафовали за ошибку, которая могла стоить бюджету 13 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудника управления транспорта и городского хозяйства администрации Салехарда оштрафовали за ошибку, которая могла стоить бюджету 13 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

При проведении закупки двух мусоросжигающих установок была допущена ошибка и контракт едва не был заключен на поставку одной установки по цене двух. «УФАС вынесло предписание об административном правонарушении. Ответственное лицо со стороны заказчика понесло наказание в виде денежного взыскания», — добавили в горадминистрации.

Ранее УФАС по ЯНАО опротестовало итоги конкурса на поставку двух мусоросжигающих установок. Цена контракта по итогам конкурса составила 27,4 млн рублей (13,7 млн за одну установку), однако в документах значилась поставка лишь одной единицы оборудования. После вмешательства антимонопольщиков нарушение устранили, а ответственного чиновника оштрафовали. На момент публикации уточнить сумму штрафа не удалось, в мэрии переадресовали вопрос в ФАС, в адрес ведомства направлен запрос.

Отметим, установки были куплены для уничтожения отходов, остающихся после сноса деревянных домов. «До 2024 года в Салехарде большие планы по переселению из ветхого и аварийного фонда, планируется снести порядка 200 домов. Согласно документации, оборудование поступит и будет смонтировано в октябре текущего года», — рассказали в пресс-службе администрации Салехарда. Там также добавили, что в терсхеме по обращению с отходами (основной документ, регламентирующий утилизацию мусора — ред.) пока нет информации о двух мусоросжигающих установках в Салехарде, изменения будут внесены после оформления всех необходимых документов.