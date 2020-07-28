С каждым хозяином дома решать вопрос будут индивидуально Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

В Нижних Сергах Свердловской области, где произошло наводнение, чиновники завершили обход всех частных домов, поврежденных стихией. Об этом URA.RU сообщил глава Нижнесергинского района, возглавляющий штаб по ликвидации последствий ЧС, Валерий Еремеев. Пострадавшими от потопа признаны 63 домов, восемь из них (все они — по улице Жукова) восстанавливать нецелесообразно — они подлежат сносу.

«По каждому дому будет заключаться отдельное соглашение: кому квартиру купить, кому — дом отремонтировать, кому — снести и купить дом в другом месте, — рассказал Еремеев. — Четыре хозяина выразили желание восстановить свои дома — мы не возражаем, но будем проводить дополнительную техническую инвентаризацию, и только после этого принимать решение».

Договор на техинвентаризацию уже заключен — работы проведет специализированная организация. Финансировать восстановление затопленных домов (или отселение жильцов) будут из резервного фонда Свердловской области. При этом, по словам руководителя муниципалитета, вложиться в восстановление жилья для пострадавших готова одна из крупнейших в регионе финансово-промышленных групп.

Как рассказал глава Нижнесергинского района, две семьи из домов, наиболее пострадавших от наводнения, сейчас обеспечены временным жильем. «Мы предоставили одну квартиру из маневренного жилфонда и одну, переданную под отселение предприятием (промплощадкой НЛМК — прим. ред.). У остальных [пострадавших] жилье есть», — говорит Еремеев.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после сильнейшего ливня: мелкие речки Заставка и Серебрянка вышли из берегов, затопив огороды и сметая строения на пути. Строительным мусором забило проем под мостом по улице Ленина — в итоге затопило десятки домов и территорию металлургического завода в Сергах. Было эвакуировано около 200 человек. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП — URA.RU рассказывало, как это все происходило.