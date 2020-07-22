Пострадавшие от паводка на Урале: «Мы же не виноваты! Это стихия»

Вода шла с такой силой, что переворачивала трактора и машины Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев, которого президент Путин отправил в свердловский город Нижние Серги, где произошло наводнение, провел в эпицентре бедствия три часа. Журналисты URA.RU появились там на сутки раньше министра и работали после его отъезда. Как отчитались свердловские власти перед федеральным VIP и что думают о бедствии сами пострадавшие — в репортаже URA.RU.

Июль 2020 года уральский поселок Нижние Серги запомнит навсегда: в результате сильнейшего паводка затопило несколько улиц. К счастью, никто не погиб, но в городе сотни пострадавших, чьи дома разрушены. Проконтролировать ликвидацию ЧС по поручению Путина прилетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Глава МЧС Евгений Зиничев на месте ЧП в Нижних Сергах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вертолет с министром приземлился в Нижних Сергах в 10.45 утра. Возле вертолетной площадки его ждали три затонированных микроавтобуса, но Зиничев, прибывший вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, отправился к месту ЧП пешком — прямо через дворы райцентра. «Неужели никогда такого не было?» — удивлялся он рассказам местных чиновников о том, что наводнение в Сергах — явление из ряда вон выходящее.

Заслушав доклад командира спасательного отряда, министр направился по хлипкому, сооруженному из досок мостику на противоположный берег реки Заставка — к строениям, затопленным во время наводнения. И тут же оказался в окружении местных жителей — хозяев разрушенных домов.

«У нас же в домах глина, перемешанная с мусором — нам бы ребят, чтобы помогли вытащить все это!» — попросил житель одного из домов («Вытащат», — пообещал Зиничев).

«С газом помогите, пожалуйста! Мы замерзнем зимой», — сказал другой житель. «До зимы еще время есть», — успокоил его министр.

Через 10 минут Зиничев уже давал комментарии журналистам неподалеку от эпицентра ЧС. «У людей основной вопрос, чтобы сделали газоснабжение и электричество — думаю, все будет нормально», — заявил он. «Первоочередные задачи — восстановить прежнее русло реки, начать восстановление дорожного полотна, параллельно — работа комиссии по оценке нанесенного ущерба для оказания помощи в восстановлении домов либо строительству новых», — сказал губернатор Куйвашев.

Министр в окружении местных жителей, пострадавших от паводка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заседание оперативного штаба после этого прошло без сучка и задоринки. «Удар стихии встретили, как положено, — похвалил свердловские власти Зиничев. — Мы видим и другие примеры, негативные — здесь все отработано. Теперь самое важное — ликвидация последствий, но я вижу, как все настроено, и уверен, что справитесь с задачей». Вскоре вертолет с министром улетел в аэропорт Кольцово Екатеринбурга.

Журналисты URA.RU вернулись в зону затопления, чтобы пообщаться с людьми, вернувшимися после паводка в свои дома. Настрой «все отработано» и «с задачей справитесь» резко меняется, когда подходишь к полуразрушенным домам, заглядываешь внутрь, где на полу — метровый слой земли, принесенной водой, вперемешку с переломанной мебелью, вещами и продуктами.

Многие из жильцов этих домов — до сих пор в шоке от пережитого. «Вода была вот досюда», — говорит Лилия Ерохина, хозяйка дома по улице Жукова, показывая грязь на обоях на уровне глаз. Она пряталась от потопа сперва на втором этаже дома, затем — на крыше сарая, откуда ее и забрали спасатели.

«Больше никак было не выйти — только по сараю и по огороду: плыли по шею в воде, держась за веревки», — вспоминает женщина.

Воспоминания накладываются на новый стресс: Лилия в ужасе от состояния ее жилья, от осознания, сколько глины ей предстоит вынести, чтобы привести дом в порядок, на ее глазах появляются слезы. Впрочем, в схожей ситуации сейчас все ее соседи. «У меня в подполе все завалинки смыло — вообще непонятно, сколько грязи оттуда вытаскивать», — говорит Владимир Шарин. Правда, ему полегче — на помощь прибыл чуть ли не десяток родственников: дружно они вычищают от грязи дом и двор (в подпол не суются — там до сих пор вода).

Вот как теперь выглядит дом Лилии Ерохиной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Возле третьего соседского дома работает еще одна бригада — только это уже не местные жители, а пожарные, которых командировали в Серги со всех концов Свердловской области. В три лопаты они собирают глину из дома и вывозят ее на тачке. «Нас здесь несколько отрядов работает», — говорит нам пожарный Иван из Краснотурьинска. «А какой отряд мне поможет?» — спрашивает Лилия. К чести пожарных, они тут же включаются в ее ситуацию — начинают вызванивать начальство, чтобы прислали подкрепление.

И местные, и приехавшие им на помощь спасатели, конечно же, обсуждают причины ЧП (URA.RU подробно описывало версии о том, что разлив реки могли спровоцировать стройматериалы для облицовки набережной и металлическая сетка под мостом, которую установил металлургический завод, чтобы посторонние не проникали на его территорию). Укоры в свой адрес о том, что их дома стоят слишком близко к реке, местные не принимают.

«Моя мать прожила здесь 86 лет — никогда ничего подобного не было», — говорит Шарин. Впрочем, соседка Лилия вспоминает, что уже бывало, когда паводком затапливало первый этаж — однажды в результате этого погиб младенец в люльке

(после этого бывший хозяин ее дома построил второй этаж). Правда, это было в прошлом веке — еще до войны. «Мы же не виноваты! Это стихия!» — говорит она.

Владимир Шарин не очень верит обещаниям чиновников помочь с восстановлением дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако основная тема, которую обсуждают пострадавшие — помощь от властей. В обещания министра и губернатора, что всем выплатят компенсации или решат вопрос со строительством новых домов, люди вроде как верят, но не очень. «По факту увидим, сдержит ли правительство свое обещание», — говорит Шарин. «Приезжайте через месяц — там будет видно, какие сдвиги», — добавляет его родственник.

Справедливости ради надо признать: первоочередные меры уже приняты: в город вернулись свет и вода, и даже затопленным домам на улице Жукова дали электричество — его вырабатывает стоящий здесь же, на берегу, дизель-генератор на 220 киловатт, который привезла компания «МРСК Урала». В ближайшие дни электрики обещают установить в микрорайоне новую подстанцию, от которой запитают, в том числе, пострадавший микрорайон.

Обещают власти решить вопрос и с газом. «Один газопровод будем восстанавливать, второй, который полностью уничтожен, будем строить заново к началу отопительного сезона, — говорит свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов (длина ветки — 3,4 км, стоимость — 22 млн рублей).

Но самый главный вопрос — восстановление домов: всего от паводка пострадало 229 домовладений — в них проживает 334 человека, которым и обещаны компенсации на восстановление жилья. Как пояснили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сумма в 15 тысяч рублей, которой возмущались накануне жители Нижних Серег — это обязательная выплата, которая положена всем пострадавшим от стихии.

Сумма же компенсаций на восстановление домов будет определяться индивидуально — для этого создана специальная комиссия. Она проверила уже 17 домов, некоторые из них (предварительно — от шести до девяти) ремонту не подлежат — их хозяев будут переселять.

Вот во что превратилась улица Жукова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Евгений Куйвашев осматривают место ЧС… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… и общаются с прессой. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пенсионерка Лилия Ерохина… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… и ее дом. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вот как она теперь попадает домой. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владимир Ширин и «бригида» из родственников

А это — его главный кормилец: трактор ЛТЗ-40, на котором работал Ширин. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как теперь жить без трактора, он не представляет: новый на пенсию ему не купить. Фото: Анна Майорова © URA.RU

А это был УАЗик другого пострадавшего -… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… Павла Потапова. Ему тоже предстоит восстанавливать свой дом. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тем временем в Сергах идут восстановительные работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экскаватор прочищает русло реки Заставка… Фото: Анна Майорова © URA.RU