Публикация от Умар Кремлёв (@umar_kremlev) 25 Июл 2020 в 6:16 PDT

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Церемонию посетил воспитанник Александра Николаева, чемпион мира по версии WBA Александр Беспутин

В память об Александре Николаеве Свердловская областная федерация бокса вместе с воспитанниками тренера выпустила четырехминутный видеоролик. В нем собраны разные архивные снимки спортивного специалиста с его учениками. Сопровождает видеоряд песня рэпера Басты «Сансара».

«Александр Федорович настоящий мужчина и человек, который воспитывал нас. Это пример мужского поведения, воспитанности для всех, — сказал URA.RU ученик Николаева, победитель первенства мира среди юниоров Никита Пискунов. — Он влиял на жизни ребят, благодаря ему мы стали теми, кем являемся. С самого детства он воспитывал нас, был настоящим отцом наравне с нашими родителями».

Проститься с тренером в Каменск-Уральский приехал его воспитанник, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Беспутин. На церемонии также присутствовали советник генсекретаря Федерации бокса России Михаил Кайгородов, глава Свердловской областной федерации бокса, Герой России Сергей Евланов, начальник городского управления по спорту Павел Гиматов.

Спортивный зал над открытием которого работал Александр Николаев

«Это большая потеря для всего боксерского сообщества. Зал бокса „Гонг“ мы обязательно откроем в ближайшее время. Дело всей жизни Александра Федоровича продолжится», — сказал генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Процессия стартовала от нового боксерского клуба «Гонг Побелы», созданием которого Николаев занимался последние полтора года на средства, выделенные Федерацией бокса России. Зал должен был стать заменой для подвала, в котором специалист всю жизнь тренировал детей. На 22 июля было запланировано торжественное открытие помещения, однако его пришлось перенести из-за того, что Николаев заразился коронавирусом . 25 июля он умер несмотря на помощь екатеринбургских врачей.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) прошла церемония прощания со скончавшимся тренером по боксу Александром Николаевым. Спортивного специалиста похоронили на Аллее почетных жителей города Волконского кладбища. Церемонию посетило около 250 человек.

В церемонии прощания участвовали около 250 человек Фото: пресс-служба Федерации бокса России

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