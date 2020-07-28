В Кремле назвали условия изменения меры пресечения для Сафронова

Пересмотр меры пресечения зависит от состояния здоровья арестованного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Изменение меры пресечения для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который арестован по подозрению в госизмене, зависит от его состояния здоровья, а также от решений следствия и суда. Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные, что Сафронов находится на карантине в СИЗО из-за подозрения на коронавирус.

«Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование и, в случае подтверждения диагноза, будет обеспечено необходимое медицинское обслуживание», — заявил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что пересмотр меры пресечения зависит от состояния здоровья Сафронова, а также от позиции следствия и суда.

Советник главы Роскосмоса и экс-корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов арестован до 6 сентября, напоминает RT. Его подозревают в государственной измене и работе на чешские спецслужбы. При этом адвокат Сафронова и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью. Позже у Сафронова заподозрили коронавирус: советника главы Роскосмоса изолировали в камере СИЗО «Лефортово», симптомы проявились в выходные.