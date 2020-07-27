У обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова подозревают COVID

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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Сафронов изолирован в СИЗО «Лефортово» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

У обвиняемого в госизмене журналиста и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают коронавирус. Его изолировали в камере СИЗО «Лефортово», симптомы появились в выходные. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«У Ивана взяли тест, поместили в отдельное крыло, в камеру, куда доступ имеют только врачи. Заразится он мог на следственных действиях», — пишет «Московский комсомолец». Теперь следственные мероприятия будут прекращены, доступ к Сафронову также потеряет адвокат.

Сафронова поместили в изолятор в СИЗО «Лефортово», где он находится уже несколько недель. Сообщается, что у него до сих пор нет электрического чайника и других предметов быта. Однако ему могут начать выдавать книги, после чего проводить их дезинфекцию.

URA.RU попыталось связаться с членами ОНК Евой Меркачевой и Борисом Клином. Телефон Меркачевой был занят в течение долгого времени, Клин отказался общаться с корреспондентом.

Иван Сафронов много лет был журналистом издания «Коммерсант», также работал в газете «Ведомости». В 2020 году устроился в «Роскосмос» на должность советника главы компаний Дмитрия Рогозина. Сафронова задержали 7 июля, он был обвинен в работе на чешские спецслужбы, дело ведется в закрытом режиме. При этом адвокат Сафронова и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью. Позднее в Чехии также опровергли сообщения о связях с Сафроновым, пишет «Федеральное агентство новостей». После ареста Сафронова журналисты устраивали одиночные пикеты у зданий ФСБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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