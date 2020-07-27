У обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова подозревают COVID

У обвиняемого в госизмене журналиста и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают коронавирус. Его изолировали в камере СИЗО «Лефортово», симптомы появились в выходные. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
«У Ивана взяли тест, поместили в отдельное крыло, в камеру, куда доступ имеют только врачи. Заразится он мог на следственных действиях», — пишет «Московский комсомолец». Теперь следственные мероприятия будут прекращены, доступ к Сафронову также потеряет адвокат.
Сафронова поместили в изолятор в СИЗО «Лефортово», где он находится уже несколько недель. Сообщается, что у него до сих пор нет электрического чайника и других предметов быта. Однако ему могут начать выдавать книги, после чего проводить их дезинфекцию.
URA.RU попыталось связаться с членами ОНК Евой Меркачевой и Борисом Клином. Телефон Меркачевой был занят в течение долгого времени, Клин отказался общаться с корреспондентом.
Иван Сафронов много лет был журналистом издания «Коммерсант», также работал в газете «Ведомости». В 2020 году устроился в «Роскосмос» на должность советника главы компаний Дмитрия Рогозина. Сафронова задержали 7 июля, он был обвинен в работе на чешские спецслужбы, дело ведется в закрытом режиме. При этом адвокат Сафронова и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью. Позднее в Чехии также опровергли сообщения о связях с Сафроновым, пишет «