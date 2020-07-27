У обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова подозревают COVID

Сафронов изолирован в СИЗО «Лефортово» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

У обвиняемого в госизмене журналиста и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают коронавирус. Его изолировали в камере СИЗО «Лефортово», симптомы появились в выходные. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«У Ивана взяли тест, поместили в отдельное крыло, в камеру, куда доступ имеют только врачи. Заразится он мог на следственных действиях», — пишет «Московский комсомолец». Теперь следственные мероприятия будут прекращены, доступ к Сафронову также потеряет адвокат.

Сафронова поместили в изолятор в СИЗО «Лефортово», где он находится уже несколько недель. Сообщается, что у него до сих пор нет электрического чайника и других предметов быта. Однако ему могут начать выдавать книги, после чего проводить их дезинфекцию.

URA.RU попыталось связаться с членами ОНК Евой Меркачевой и Борисом Клином. Телефон Меркачевой был занят в течение долгого времени, Клин отказался общаться с корреспондентом.