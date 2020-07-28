Тюменская область перестанет делиться деньгами с Курганом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, моор александр, шумков вадим, цуканов николай
В ноябре 2019 года губернаторы Моор и Шумков договорились о предоставлении субсидий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская область не планирует продолжать субсидировать Курганскую область и другие соседние регионы. Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Александр Моор. В ноябре 2019 года главы двух регионов подписали соглашение, по которому Зауралье получило более 400 млн рублей из тюменского бюджета.

«Субсидии другим регионам не обсуждаются. У нас есть соглашение с Курганской областью на ремонт канализации, чтобы предотвратить попадание нечистот в реку Тобол», — заявил Моор, отвечая на вопросы тюменцев в онлайн-эфире на портала 72.ru. По словам главы региона, на этот проект было потрачено всего 16 млн рублей.

Ранее URA сообщало, что в октябре 2019 года полпред президента России в УФО Николай Цуканов обвинил курганцев в загрязнении Тобола. Он призвал Моора и губернатора Курганской области Вадима Шумкова урегулировать этот вопрос.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...