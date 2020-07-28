Тюменская область перестанет делиться деньгами с Курганом

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Ранее URA сообщало, что в октябре 2019 года полпред президента России в УФО Николай Цуканов обвинил курганцев в загрязнении Тобола . Он призвал Моора и губернатора Курганской области Вадима Шумкова урегулировать этот вопрос.

«Субсидии другим регионам не обсуждаются. У нас есть соглашение с Курганской областью на ремонт канализации, чтобы предотвратить попадание нечистот в реку Тобол», — заявил Моор, отвечая на вопросы тюменцев в онлайн-эфире на портала 72.ru. По словам главы региона, на этот проект было потрачено всего 16 млн рублей.

Тюменская область не планирует продолжать субсидировать Курганскую область и другие соседние регионы. Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Александр Моор. В ноябре 2019 года главы двух регионов подписали соглашение, по которому Зауралье получило более 400 млн рублей из тюменского бюджета .

В ноябре 2019 года губернаторы Моор и Шумков договорились о предоставлении субсидий Фото: Анна Майорова © URA.RU

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