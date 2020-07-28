Названы следующие страны, которые вернут авиасообщение с Россией

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
По данным источника, границы откроются с Южной Кореей и Мальдивами Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На следующем этапе восстановления авиасообщения Россия может открыть границы с Южной Кореей и Мальдивами. Об этом СМИ сообщают источники, близкие к властям.

«Следующими странами могут стать Южная Корея и Мальдивы», — пишет информационное агентство RNS. В Минтрансе информацию не комментируют.

Позднее в МИД РФ подтвердили информацию о скором расширении списка стран, с которыми Россия возобновит полеты. В эфире радио «Комсомольская правда» и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин заявил, что это должно произойти в ближайшие недели.

Ранее Россия объявила о восстановлении авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа. Рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позднее вице-президент Ассоциации туроператоров России заявлял, что для открытия границ с Европой заболеваемость коронавирусом в РФ должна упасть в два раза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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