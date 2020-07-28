Названы следующие страны, которые вернут авиасообщение с Россией

На следующем этапе восстановления авиасообщения Россия может открыть границы с Южной Кореей и Мальдивами. Об этом СМИ сообщают источники, близкие к властям.
«Следующими странами могут стать Южная Корея и Мальдивы», — пишет информационное агентство
Позднее в МИД РФ подтвердили информацию о скором расширении списка стран, с которыми Россия возобновит полеты. В эфире радио «Комсомольская правда» и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин заявил, что это должно произойти в ближайшие недели.
Ранее Россия объявила о восстановлении авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа. Рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позднее вице-президент Ассоциации туроператоров России заявлял, что для открытия границ с Европой заболеваемость коронавирусом в РФ должна упасть в два раза.
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