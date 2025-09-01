Аферисты придумали новую схему обмана ямальских призывников

С приближением осеннего призыва в России участились случаи мошенничества, связанные с призывными мероприятиями. Об этом сообщает telegram-канал «Кибер Ямал». Призывников на Ямале учат бдительности при телефонном общении с представителями военкоматов.
«С приближением осеннего призыва активизировались мошенники — они нашли очередной способ обмана», — пишут авторы канала. По новой схеме аферисты звонят мужчинам призывного возраста через мессенджеры, представляясь сотрудниками военкомата. Злоумышленники утверждают, что для прохождения призыва якобы не хватает некоторых документов, и предлагают пройти регистрацию на сайте Министерства обороны РФ.
Во время разговора мошенники просят жертву сообщить код из СМС, который, по их словам, необходим для подтверждения личности. На самом деле этот код позволяет получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуги.
Далее в схему включаются так называемые «представители Роскомнадзора и ФСБ». Они убеждают жертву, что ее аккаунт взломан, и предлагают перевести все сбережения на «безопасный счет». В результате молодые люди теряют доступ к своим данным и лишаются денег.
«Сотрудники военкоматов и других госорганов не звонят гражданам через мессенджеры и не запрашивают коды из СМС. Получив такой звонок, ни в коем случае не сообщайте свои данные и сразу обращайтесь в правоохранительные органы», — пояснил эксперт по кибербезопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик в Ноябрьске потерял на «инвестициях» 2,6 млн рублей, в том числе свой автомобиль. Мошенники воспользовались традиционной схемой обмана.
