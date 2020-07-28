Губернатор ЯНАО нашел источник кадров для освоения Арктики

Дмитрий Артюхов призвал молодежь к освоению Арктики Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассчитывает получить кадры для освоения Арктики среди финалистов кремлевского кадрового конкурса «Профстажировки 2.0». Во время церемонии подведения итогов второй волны проекта глава региона сообщил, что мотивация для молодежи ехать в округ уже есть.

«Арктика будет сильно развиваться, нам нужны молодые кадры с горящими глазами. Думаю, что финалисты конкурса пополнят ряды освоителей российской Арктики, — заявил Артюхов. — Мы создаем условия для этого. С 1 января этого года каждый прибывающий на север получает на Ямале максимальные северные надбавки к зарплате с первого дня. Не надо ждать три — пять лет, как раньше. Это очень хороший мотивирующий фактор».

Организаторы конкурса «Профстажировки 2.0» назвали Ямал одним из крупнейших «поставщиков» заданий для студентов-участников. Конкурсанты, решившие задачи, получили возможность стажироваться в местных бюджетных структурах. Так, к примеру, группа студентов из Севастопольского госуниверситета разработала для краеведческого музея в Лабытнанги виртуальный проект хантыйского чума. Пользователи могут в онлайне изучить его интерьер изнутри и предметы быта.

«В июне мы отправили решенный кейс музею и предложили идею разработать инсталляции для других коренных народов севера», — рассказал капитан студенческой команды Павел Полбицев.

Всего победителями второй волны конкурса «Профстажировки 2.0» стали 636 участников, сообщало ранее URA.RU.

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