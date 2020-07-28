Продюсер Фадеев высказался о митингах в Хабаровске

Максим Фадеев отметил, что ни разу не был в Хабаровске Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев заявил, что хочет приехать в Хабаровск, после того как увидел, что люди выходят на несогласованные акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергей Фургала. Соответствующий пост музыкант опубликовал в своем Instagram.

«Скажите, что вы думаете о протестах в Хабаровске? Я там ни разу не был, но теперь очень интересно приехать из-за людей?» — написал Фадеев. По его словам, продюсер может приехать в Хабаровск с концертом. Он отметил, что граждане, которые проживают в городе, «как семья».

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 годах, передает РАПСИ . Он был арестован 9 июля, напоминает RT. Сам бывший глава региона не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Его адвокат подчеркивает, что Фургал не имеет отношения к их организации. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходит на митинги в защиту арестованного губернатора за деньги. А Михаил Дегтярев заявил, что в ходе акций могут осуществляться провокации.

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