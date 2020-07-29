Уральская жена Игоря Николаева ответила на слухи о разводе

Игорь Николаев доволен своей семейной жизнью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жена композитора Игоря Николаева, уроженка Свердловска Юлия Проскурякова ответила на слухи о разводе со звездным мужем, с которым находится в официальном браке последние десять лет. Она отметила, что у них бывают ссоры.

«Бывают ссоры, но мы быстро миримся. А слухи [про развод]… всегда про артистов сочиняют небылицы», — рассказала «Комсомольской правде» Проскурякова. Она отметила, что рядом с Игорем Николаевым находится уже 15 лет и никогда у нее не возникало мыслей об уходе. Как пишет газета, ранее появился слух о том, что Николаев увлекся начинающей певицей Наташей Биналекс. Однако Проскурякова заявила, что это выдумки и их брак очень крепок.

Проскурякова призналась, что была рада режиму самоизоляции, так как у членов семьи появилось больше времени побыть вместе. «Наш ребенок [дочь Ника] очень активный, и поэтому мы постоянно заняты какими-то совместными играми с ней», — отметила молодая супруга композитора.

Сейчас, по словам подруги семьи, руководителя ювелирной компании Юлии Пузыревой, Николаев вместе с женой и дочкой отдыхает в Юрмале. Вылетел он туда на частном самолете. Она уточнила, что артист может посещать Латвию несмотря на закрытые границы, так как имеет недвижимость в стране. « В Юрмале у него крутая квартира. Игорь ее купил, получил вид на жительство», — рассказала Пузырева.

Ранее Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но COVID-2019 у него не подтвердился. В больнице Коммунарке у него диагностировали пневмонию.

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