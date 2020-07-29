Канцелярские принадлежности для первоклассников подорожали на 55%

Число покупок наборов для школьников выросло на 10% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Средний чек на канцелярские принадлежности для школьников в июле 2020 года вырос на 55% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Это следует из результатов исследования IT-компании «Платформа ОФД».

«Средний чек на комплект канцелярских принадлежностей для первоклассника в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее», — приводит результаты исследования RT. При этом количество покупок наборов для школьников выросло на 10% по сравнению с июлем 2019 года.

По данным аналитиков, средний чек на рюкзаки в этом году снизился на 3% до 1563 рублей. Данный товар в этом году покупали чаще на 38%. Средняя стоимость дневника выросла на 34% и составила 142 рубля. Число покупок упало на 21%. Пенал подорожал за год на 60% — в июле он стоил 799 рублей. Его стали покупать на 26% меньше.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год начнется в традиционном формате и перехода на дистанционное обучение не предвидится. При этом он добавил, что привычных линеек 1 сентября не будет. Однако первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин усомнился в данном прогнозе, отметив, что существует вероятность второй волны коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».

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