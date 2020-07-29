В Курганской области не хватает врачей. Им готовы платить до 100 тысяч рублей

В Курганской области требуется более 500 врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области не хватает 526 врачей. На данный момент это самая востребованная профессия среди работодателей. Медикам в регионе готовы платить до 100 тысяч рублей. Такие данные указаны в июльском отчете областного управления по труду и занятости населения.

На 526 свободных вакансий врачей в области приходится всего девять специалистов, обратившихся в центр занятости. «Уровень заработной платы от 14 до 100 тыс. рублей», — сообщается в отчете про оплату труда врачей.

На втором месте по количеству свободных вакансий — учителя (480 вакансий). Им предлагают зарплату от 14 до 40 тысяч рублей. Также в регионе требуются фельдшеры, акушеры и медсестры (360 вакансий), которым готовы платить от 14 до 37 тысяч рублей.

Меньше всего работодатели региона нуждаются в операторах котельных — всего 11 вакансий. При этом в службу занятости обратились 1284 специалиста в данной области.

По итогам 2019 года, Курганская область находилась на последнем месте среди регионов России по обеспеченности врачей, аналогичная ситуация складывалась и ранее. К началу июня количество вакансий для медиков в регионе увеличилось на 13%. Чтобы привлечь медиков в небольшие населенные пункты, курганские власти выплачивают им подъемные пособия до 1,5 млн рублей.