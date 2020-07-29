Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин определился с тройкой кандидатов, из которой выберет сенатора в случае победы на выборах губернатора. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме края.
«Предложены кандидатуры основного владельца ПАО „Пермская научно-производственная приборостроительная компания“ (ПНППК) Алексея Андреева, действующего сенатора Андрея Климова, ректора Пермского медуниверситета Ирины Корюкиной», — пояснил член крайизбиркома на постоянной основе Антон Маклаев.
Таким образом, инсайд URA.RU об участниках команды Махонина подтвердился. Махонин стал первым из кандидатов в губернаторы, подавшим документы на регистрацию. Кроме него на кресло главы региона претендуют Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Андрей Михеев от партии «РОТ Фронт», Александр Репин от «Справедливой России», Павел Панков и Филипп Чернышев — оба в порядке самовыдвижения.
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