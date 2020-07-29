Губернатору Евгению Куйвашеву предстоит выбрать нового члена свердловского кабмина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После смерти министра министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрия Дегтярева на его должность претендуют представители УГМК и свердловского бизнесмена Сергея Майзеля. Об этом сообщил источник URA.RU.

Сергей Майзель, владеющий бизнесом по производству и переработке молока, более известен в Свердловской области как «молочный король». «Майзель попал в ближний круг губернатора, Куйвашев приезжает к нему на открытие нового завода. А продвигаемые препараты на основе лактозы даже использовались при лечении коронавируса. Естественно, бизнесмен намерен использовать свои лоббистские возможности, серьезно увеличившиеся за последнее время», — утверждает собеседник.

URA.RU ранее сообщало, что он вошел в состав разработчиков губернаторской программы «Общественное здоровье уральцев» и возглавил там одно из ключевых направлений — развитие предприятий по производству средств защиты и разработку новых вакцин. Сергей Майзель на момент подготовки материала был недоступен для комментариев.

Своего кандидата на пост руководителя ведомства могут лоббировать и структуры УГМК, утверждают инсайдеры. Ставленником предприятия был Илья Бондарев возглавлявший минАПК до Дмитрия Дегтярева. Сегодня Бондарев — гендиректор «УГМК-Агро».

Представитель УГМК заявил URA.RU, что УГМК не погружена в процесс выбора нового главы министерства, так как кадровой политикой свердловского правительства занимается губернатор региона.

Светлана Островская, которая исполняет обязанности, не станет главой ведомства, сообщают источники URA.RU в правительстве региона. «Это принципиальный вопрос компетенций: Островская — опытный руководитель, но она отвечает за развитие торговли, сферы общественного питания и услуг, алкогольный рынок. А руководитель ведомства должен был в первую очередь специалистом по АПК», — объясняет логику перестановок региональный чиновник.

Глава министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус, умер в ГКБ № 40 Екатеринбурга 22 июля. Губернатор региона Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким. Прощание с Дегтяревым состоялось 25 июля, его посетили десятки свердловских VIP.