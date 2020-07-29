Ученый раскрыл, кто из перенесших коронавирус заболеет снова

Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, приобретают иммунитет к вирусу только на несколько месяцев. Поэтому есть вероятность, что во вторую волну COVID-19 они заболеют снова. Об этом заявил заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов.
«Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — рассказал Иматдинов в интервью на телеканале «Россия 24». Поэтому медик не согласился с тем, что осенью у людей уже появится коллективный иммунитет к COVID-19 и вакцинация потеряет смысл.
На сегодняшний день в России выявлено более 828 тысяч заболевших коронавирусом. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у россиян в Москве выработался популяционный иммунитет к коронавирусу, а количество случаев заражения снижается. Однако в регионах дела обстоят иначе: только в некоторых частях России заболеваемость также достигла пика и пошла на спад.
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая была создана в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, передана на экспертизу. Ожидается, что препарат будет зарегистрирован 10—12 августа, пишет агентство Nation News. Массовое промышленное производство вакцины от коронавируса начнется в конце 2020 — начале 2021 года, уточняет RT.
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