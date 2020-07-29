Памфилова ждет челябинских кандидатов, не допущенных до выборов

Элла Памфилова прокомментировала жалобы челябинских «яблочников» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома 29 июля заявила, что ждет, когда в комиссию поступит жалоба от Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», не допущенного к выборам в заксобрание области. Памфилова пообещала, что будет перепроверена каждая подпись.

«В ЦИК России должно обратиться Челябинское региональное отделение партии „Яблоко“ с жалобой. После этого мы сможем запросить документы, еще раз вместе с вами изучить каждую подпись в поддержку выдвижения партии», — цитирует Памфилову официальный telegram-канал ЦИК РФ.

Представители челябинского «Яблока» собирали подписи под жалобой в ЦИК РФ у стен заксобрания региона. Облизбирком отказал партии в регистрации списков из-за большого брака в подписных листах. Источники URA.RU сообщают, что «Яблоко» выпало из избирательной кампании не только из-за брака в подписях, но и из-за новой партии «Зеленая альтернатива», проекта Кремля. «Зеленые» продвигают экологическую повестку как и «Яблоко», но не столь радикальны и имеют шансы стать пятой партией в новом составе ЗСО.

На выборах в ЗСО жители Челябинской области должны выбрать 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам. К выборам кроме парламентских партий и «Зеленой альтернативы допущены партии «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста и «Родина».