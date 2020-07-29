Мэр из ХМАО потратил 100 часов на борьбу с паникой из-за COVID

Открытость мэра Нижневартовска во время эпидемии привели в пример другим муниципалитетам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Открытость мэрии Нижневартовска в ситуации вокруг COVID-19 названа одним из лучших решений, которые принимали муниципальные власти ХМАО во время эпидемии коронавируса. Власти города провели более 80 прямых эфиров (более ста часов), отвечая на вопросы горожан о коронавирусе и это позволило избежать паники и распространения фейков. Об этом рассказал руководитель мобильной рабочей группы регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Владислав Нигматулин.

«Одна из самых лучших практик создалась в Нижневартовске. С первых дней коллеги каждое утро вели заседания муниципального оперативного штаба с обязательным ответом на все поступающие вопросы жителей. Это позволило избежать информационного вакуума в самом начале процесса, а также панических сообщений и фейков», — рассказал Нигматулин.

Заседания муниципального штаба с первых дней проводились в онлайн режиме. Участие в нем принимали руководители федеральных медицинских учреждений, социальных служб, правоохранительных органов, крупных предприятий нефтегазового сектора. Во трансляции, жители задавали вопросы, ответы на которые давались либо в конце эфира, либо потом — в личном общении.«Жители не только узнавали оперативную и достоверную информацию, но и подсказывали, где мы могли что-то недосмотреть», — рассказала URA.RU вице-мэр, директор департамента общественных коммуникаций Нижневартовска Светлана Селиванова.

В депкомуникаций города сообщили, что за 83 эфира было задано почти 2,5 тыс вопросов. Комментарии оставляли также жители Сургута, Мегиона, Радужного, других регионов России. «На каждый дан ответ, если не во время эфира, то в течение дня обязательно. Мы старались не оставить без внимания ни один вопрос. Некоторые комментарии были приняты в работу для проведения проверок или принятия управленческих решений», — добавила Селиванова, сообщив, что по сведениям, предоставляемым социальной сетью «ВКонтакте», у трансляций заседаний оперативного штаба с 25 марта по 27 июля — более 1 млн 372 тыс просмотров.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создана специальная правительственная группа, которая путешествует по региону и проверяет, как работают местные власти в теме противодействия распространению коронавируса. А при необходимости и корректируют уже принятые решения.