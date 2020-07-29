Решается вопрос о наложении ареста на это имущество Фото: оперативная съемка

У главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова, арестованного за взятку, силовики нашли потайной коттедж в соседнем регионе. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Особняк находится в Тюмени — в коттеджном поселке «Лесная поляна».

«Примерная стоимость дома — около 30 млн рублей, он строился несколько лет на участке размером в 20 соток, — рассказал собеседник агентства в силовых структурах. — Однако указанные дом и земельный участок оформлены не на самого мэра, а на подконтрольных ему лиц».

По словам источника, о коттедже силовикам стало известно от предпринимателя, который выполнял работы по строительству на данном объекте. 29 июля силовики провели в особняке обыск, сейчас решается вопрос о наложении ареста на это имущество.

Обыск в коттедже Селиванова в Тюмени провели сотрудники следственного комитета и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД при поддержке бойцов Росгвардии Тюменской области. По оперативным данным, кроме этого коттеджа и дома в Тугулыме, у Селиванова есть также несколько квартир в Тюмени.

В пресс-службе СКР по Свердловской области по факту обысков от комментариев воздержались. Ранее пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, комментируя ситуацию вокруг мэра Тугулыма, заявлял, что фактов, собранных сотрудниками УЭБиПК областного полицейского главка, оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела. СК в свою очередь сообщал о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере).

Внешне дом больше похож на дворец? Фото: оперативная съемка

Его ориентировочная стоимость — порядка 30 млн рублей Фото: оперативная съемка

Разумеется, есть и баня… Фото: оперативная съемка