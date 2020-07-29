Лукашенко потребовал от России объяснений после поимки боевиков

Белорусский президент Александр Лукашенко срочно созвал совещание Совета безопасности после задержания российских боевиков ЧВК Вагнер. Глава государства подчеркнул, что российским властям придется объяснить, что происходит.
«Если это российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — цитирует Лукашенко БЕЛТА. Президент отметил, что россияне уже начали оправдываться после огласки случившегося.
Белоруссия не собирается опорочивать близкую ей страну, говорит глава государства. Однако, если Россия все-таки виновата, то лучше выходить из положения с достоинством, уверен Лукашенко. Отдельно президент попросил заняться российскими СМИ. Он хочет обратиться к журналистам с просьбой «не гнать пургу».
Бывший участник боевых действий на Украине Захар Прилепин 29 июля подтвердил URA.RU, что среди задержанных в Белоруссии наемников есть бойцы из его донбасского батальона. Писатель уверен, бойцы не собирались дестабилизировать обстановку в Минске.
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