В Белоруссии задержали политехнолога, работавшего с Собчак

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщает белорусский гостелеканал ОНТ. В своем Telegram-канале Шкляров написал, что его арестовали.
На задержание политтехнолога отреагировала телеведущая Ксения Собчак. Шкляров работал в ее предвыборном штабе во время избирательной кампании на выборах президента в 2018 году. «Шкляров работал в моем штабе..... шо он ведет в Беларуси?», — задается экс-кандидат в президенты РФ в своем Telegram-канале.
По данным портала «Медиазона» задержание политтехнолога связано с работой на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Белорусский телеканал пишет, что он организовал вокруг блогера «протестный электорат». Ранее Шкляров рассказывал, что приехал в Беларусь в начале июля, тогда его отправили на двух недельный карантин, при этом каждый день его проверяли милиционеры. В нынешнем году, как писало URA.RU, Шкляров мог стать консультантом врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, однако договориться с политтехнологом уральскому политику не удалось.
Минувшей ночью под Минском задержали наемников из ЧВК Вагнера. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности, сообщает телеканал 360. В КГБ заявили, что попавшиеся боевики — граждане России. Секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что Белоруссия усиливает границу с Россией после задержания наемников.
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