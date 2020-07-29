Белоруссия усиливает границу с Россией после задержания наемников

После задержания российских наемников в Белоруссии будет усилен контроль границы с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.
По словам Равкова, государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие границ Белоруссии. «В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», — цитирует Равкова БЕЛТА.
Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что у каждого задержанного наемника существует своя специализация. Он сказал, что среди них есть снайперы, подрывники и специалисты по IT-технологиям. Равков добавил, что в стране будут усилены меры безопасности и на массовых мероприятиях, в том числе президентских выборах, которые пройдут 9 августа.
29 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК). Позднее в белорусских СМИ появилась информация, что задержанные являются россиянами, передает телеканал 360. Среди некоторых наемников писатель Захар Прилепин узнал тех, кто служил в его батальоне на Донбассе. Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал от России объяснений, пишет RT.
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