Белоруссия усиливает границу с Россией после задержания наемников

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День пограничника. Курган, служебная собака, сторожевая собака, камуфляж, охрана границы
Пограничный комитет республики усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

После задержания российских наемников в Белоруссии будет усилен контроль границы с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.

По словам Равкова, государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие границ Белоруссии. «В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», — цитирует Равкова БЕЛТА.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что у каждого задержанного наемника существует своя специализация. Он сказал, что среди них есть снайперы, подрывники и специалисты по IT-технологиям. Равков добавил, что в стране будут усилены меры безопасности и на массовых мероприятиях, в том числе президентских выборах, которые пройдут 9 августа.

29 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК). Позднее в белорусских СМИ появилась информация, что задержанные являются россиянами, передает телеканал 360. Среди некоторых наемников писатель Захар Прилепин узнал тех, кто служил в его батальоне на Донбассе. Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал от России объяснений, пишет RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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