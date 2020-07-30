Мэрию Копейска обязали отремонтировать всю городскую систему водоснабжения
Элла Памфилова проверит подписи челябинского «Яблока» — мэрию Копейска обязали отремонтировать систему водоснабжения — крупная дорожная компания выиграла суд у налоговой — прокуратура утвердила обвинительное заключение организаторам казино. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:
Глава ЦИК разберется с подписями челябинского отделения партии «Яблоко»
- Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома 29 июля заявила, что будет перепроверена каждая подпись, собранная в поддержку партии «Яблоко». Памфилова ждет, когда в комиссию поступит жалоба от Челябинского отделения партии «Яблоко».
Областной минздрав покинут внештатные специалисты
- В минздраве области начались кадровые перестановки среди внештатных специалистов. В основном, реформа коснется тех врачей, которые работают в частных клиниках. По информации источников, перестановки коснутся 25 врачей.
Мэрию Копейска обязали отремонтировать водопровод
- Горсуд Копейска обязал администрацию города заменить коммуникации водопровода после того, как в городе случилась засуха в аномальную жару. Он изношен практически на 100%, и перед властями встала проблема, как заменить трубы, не нарушив водоснабжение города.
Суд встал на сторону дорожников по иску налоговиков
- Крупнейшая дорожная компании области не будет выплачивать 1,3 млрд рублей по иску налоговиков. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный суд.
- Ранее компания выиграла суд у ФАС, добившись оправдания экс-губернатора Бориса Дубровского, обвиняемого в картельном сговоре.
Прокуратура утвердила обвинение членам ОПГ
- Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в создании организованной преступной группировки, в которую входило 25 человек. ОПГ занимались созданием подпольных казино.
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