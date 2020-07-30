29 июля 2020
28 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 30 июля. ЦИК проверит жалобу от челябинской оппозиции, из областного минздрава уходят врачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Мэрию Копейска обязали отремонтировать всю городскую систему водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Элла Памфилова проверит подписи челябинского «Яблока» — мэрию Копейска обязали отремонтировать систему водоснабжения — крупная дорожная компания выиграла суд у налоговой — прокуратура утвердила обвинительное заключение организаторам казино. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:

Глава ЦИК разберется с подписями челябинского отделения партии «Яблоко»

Областной минздрав покинут внештатные специалисты

  • В минздраве области начались кадровые перестановки среди внештатных специалистов. В основном, реформа коснется тех врачей, которые работают в частных клиниках. По информации источников, перестановки коснутся 25 врачей.

Мэрию Копейска обязали отремонтировать водопровод

  • Горсуд Копейска обязал администрацию города заменить коммуникации водопровода после того, как в городе случилась засуха в аномальную жару. Он изношен практически на 100%, и перед властями встала проблема, как заменить трубы, не нарушив водоснабжение города.

Суд встал на сторону дорожников по иску налоговиков

Прокуратура утвердила обвинение членам ОПГ

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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