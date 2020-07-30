Доллару пообещали долгое падение

Доллар будет дешеветь из-за сложной экономической ситуации в США Фото: Александр Константинов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доллар будет падать на протяжении нескольких месяцев. Так считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Падение стоимости доллара может затянуться надолго. У США нет другого выбора: в отсутствие бюджетных поступлений экономику можно стимулировать лишь за счет эмиссии госдолга», — цитирует эксперта газета «Известия».

Первая и главная причина, почему доллар слабеет к другим валютам, связана с неравномерностью развития эпидемии. Америка справляется с эпидемиологическим кризисом хуже других стран. Следовательно, ограничительные меры в экономике сохранятся или даже усилятся, что усугубит кризис. В ближайшие дни также выйдет статистика по спаду ВВП во II квартале 2020 года, который почти наверняка установит антирекорды по всему миру. Предварительные прогнозы свидетельствуют о падении более чем на 30%. Тяжелая экономическая ситуация, скорее всего, вынудит Федеральный резервный банк США прибегнуть к еще более масштабному вливанию денег в экономику.

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур считает, что американская валюта будет дешеветь, пока правительство США не сможет стабилизировать ситуацию и укрепить экономику. «Это может стать трендом», — предполагает он. По мнению специалиста, значительных улучшений до выборов президента в США уже не будет. Эксперты полагают, что доллар потерял доверие инвесторов, это может стать важнейшим структурным изменением для мировой финансовой системы на многие годы.

Ранее шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев сделал прогнозы о курсах доллара и евро на август. По его мнению, доллар будет торговаться между отметками 67 и 74 рубля, а евро может пробить отметку в 85 рублей.

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