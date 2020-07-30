Полиция проверяет жалобу уроженки Челябинска на насилие в «Дом-2»

Девушку удерживали на телепроекте силой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД Москвы начало доследственную проверку по заявлению жительницы Челябинска Ирины Наумовой, которая заявила, что ее насильно удерживали на проекте «ДОМ-2». Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов, к которому девушка обратилась за помощью.

«Полиция собирает объяснения со всех участников инцидента, запрашивает документы, медицинские справки, вещественные доказательства, записи видеокамер», — написал Бурматов в instagram-аккаунте. По его словам, девушка написала заявление в полицию сразу после инцидента, но получила отказ в возбуждении уголовного дела.

Ирина Наумова стала участницей телепроекта «ДОМ-2» в мае, однако вскоре у нее пропал интерес к съемкам. Девушка захотела покинуть проект, но ее начали удерживать там силой. Однажды ночью, по словам Наумовой, она решила сбежать, однако ее схватили «восемь мужчин» и начали избивать. Уроженке Челябинска все же удалось уехать, после чего она обратилась в полицию.