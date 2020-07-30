Всего с начала пандемии от COVID-19 на Урале скончались 595 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Показатель летальности от коронавируса за прошедшую неделю вырос в ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Курганской областях. Такие данные URA.RU сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19. В Тюменской и Челябинской областях ситуация, наоборот, улучшилась.

Самый высокий показатель летальности среди уральских регионов зафиксирован в Свердловской области — 1,30% (неделей ранее — 1,14%). На втором месте антирейтинга — Челябинская область с показателем 0,83% (087%). Замыкает тройку ХМАО — 0,79% (0,77%). Далее следуют: ЯНАО — 0,71% (0,70%), Тюменская область — 0,43% (0,45%), Курганская область — 0,41% (0,36%).

В целом по УрФО от COVID-19 умирает 0,90% заразившихся (всего 595 человек с начала пандемии), что ниже среднероссийского показателя — 1,65%. Лидерами страны по смертности от опасной болезни являются Санкт-Петербург (6,46%), республика Дагестан (4,82%) и Тверская область (3,07%).

Карта: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

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