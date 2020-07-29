Azur Air впервые открывает рейсы из Екатеринбурга в Москву

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, самолет, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Авиакомпания Azur air впервые начнет выполнять ежедневные рейсы из Кольцово во Внуково Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Урал. Новые возможности

Авиакомпания Azur Air с 10 августа впервые начнет выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани уральской столицы. Перелеты позволят уральским туристам быстрее добираться до турецких курортов.

«Azur Air с 10 августа запускает чартерную полетную программу из Москвы в Анталью, Бодрум и Даламан. Расписание рейсов авиаперевозчика из Екатеринбурга в столицу составлено таким образом, чтобы обеспечить владельцам туристических пакетов удобные пересадки со своих регулярных рейсов Екатеринбург — Москва на свои же чартерные рейсы из Москвы на популярные турецкие курорты», — отметил директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Полеты запланированы с 10 августа с вылетом из Екатеринбурга в 04:30 местного времени. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-900 вместимостью до 215 пассажиров.

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение, напоминает RNS. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Уже известно, что с 10 августа «Уральские авиалинии» возобновят полеты в турецкие курорты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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