Azur Air впервые открывает рейсы из Екатеринбурга в Москву

Авиакомпания Azur Air с 10 августа впервые начнет выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани уральской столицы. Перелеты позволят уральским туристам быстрее добираться до турецких курортов.
«Azur Air с 10 августа запускает чартерную полетную программу из Москвы в Анталью, Бодрум и Даламан. Расписание рейсов авиаперевозчика из Екатеринбурга в столицу составлено таким образом, чтобы обеспечить владельцам туристических пакетов удобные пересадки со своих регулярных рейсов Екатеринбург — Москва на свои же чартерные рейсы из Москвы на популярные турецкие курорты», — отметил директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Кольцово Андрей Клименских.
Полеты запланированы с 10 августа с вылетом из Екатеринбурга в 04:30 местного времени. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-900 вместимостью до 215 пассажиров.
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