В челябинский район, где главе объявили импичмент, едут ревизоры

Выборы в Чесменском районе обещают быть скандальными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы в собрание депутатов Чесменского района стали поводом для закрытого совещания президиума Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщил URA.RU источник в «ЕР», главу района Татьяну Жморщук, члена местного политсовета партии заподозрили в игре против соратников. Секретарь президиума, спикер ЗСО Владимир Мякуш подтвердил, что вопрос о Жморщук рассматривался

«На выборах в райсобрание против кандидатов, выигравших праймериз „ЕР“ выдвинулись самовыдвиженцы, — рассказал источник. — Есть подозрение, что к этому причастна глава района. Что совсем недопустимо, учитывая, что Татьяна Жморщук входит в политсовет партии». По словам инсайдера, решено отправить в район проверяющих и на месте выяснить, кто стоит за кандидатами против «ЕР». Кроме «ЕР» другие партии на выборы своих кандидатов не выдвинули.

Источник в Чесме сообщил URA.RU, что Жморщук может быть причастна к выдвижению соперников партии. Он напомнил, что 18 июня собрание отказалось принимать отчет главы района за 2019 год. Это означает, что работу Жморщук депутаты оценили как неудовлетворительную.

«Два „неуда“ подряд и глава автоматически уйдет в отставку, — отметил источник. — Отчет за 2020 год у нее будет принимать новый состав райсобрания. От „ЕР“, выиграв праймериз, выдвинулись многие действующие депутаты. В том числе те, что отказались принимать отчет. Она пытается подстраховаться и не допустить их избрания, чтобы избежать второго „неуда“. Если это подтвердится, Жморщук исключат из партии».

«Мы действительно рассматривали 29 июля вопрос об участии главы Чесменского района Татьяны Жморщук в избирательной кампании. Дали поручение разобраться местному политсовету и пошлем в Чесму своих представителей», — сообщил URA.RU Мякуш.

Дозвониться до Жморщук не удалось. Выборы в собрание депутатов Чесменского района состоится в Единый день голосования 13 сентября. Сам район считается одним из самых проблемных в области на предстоящих выборах.