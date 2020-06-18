В Чесменском районе в ближайшее время может поменяться власть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

В Чесменском районе Челябинской области 18 июня депутаты признали неудовлетворительной работу главы Татьяны Жморщук, выступившей с отчетом на сессии райсобрания. Второй «неуд» позволит запустить процедуру отставки руководителя сотрясаемого многочисленными скандалами муниципалитета, сообщил источник URA.RU в собрании депутатов.

«Сессия прошла только что. Десятью голосами против трех деятельность Жморщук признали неудовлетворительной. Следующий этап — еще один „неуд“, обращение к областным властям и инициирование отставки главы, — пояснил источник URA.RU в районном собрании. — Все это происходило в присутствии курирующего муниципалитет вице-губернатора Евгения Голицына».

Председатель собрания Татьяна Евграфова отказалась от комментариев URA.RU. Глава района заявила, что не может разговаривать по телефону. «Я приезжал уже после сессии. Отчета, как такового, не было — Жморщук не выступала. Оценка ее работы со стороны райсобрания означает, что уровень коммуникации с депутатами оставляет желать лучшего, — уточнил URA.RU Голицын. — Надо плотнее работать с райсобранием, чтобы не было подобных эксцессов».

В январе 2019 года жители района жаловались на Жморщук, ее ближайших сотрудников и спикера райсобрания Владимира Федяшева областным властям. В марте по итогам проверки прокуратуры Федяшев потерял свою должность. В муниципалитете началась внеплановая проверка Контрольно-счетной палаты области (КСП). На второй день после начала ревизии был задержан замглавы района по ЖКХ Константин Гнипа, которому предъявили обвинение в получении почти полумиллионной взятки.

Последним скандалом стала травля директора школы, где якобы провели несколько выпускных, несмотря на карантин по коронавирусу. Женщина прямо заявила, что видит за анонимным сообщением в полицию очередную попытку главы района уволить ее. «Меня уже дважды увольняли, я восстанавливалась по суду, — рассказала она URA.RU. — Когда я восстановилась во второй раз, глава сама приезжала в школу и извинилась перед сотрудниками».